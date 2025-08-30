Polisi Tangkap Ratusan Remaja yang Hendak Bikin Kerusuhan di Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polisi menangkap sekitar seratus remaja yang diduga hendak melakukan kerusuhan di Mapolda Jawa Tengah (Jateng) Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Sabtu (30/8).

Penangkapan dilakukan seusai Mapolda Jateng diserang ratusan orang tak dikenal sekitar pukul 15.15 WIB.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menjelaskan serangan mendadak ke markasnya dilakukan massa dengan melempar berbagai benda, mulai dari batu hingga potongan kayu.

Aksi itu memaksa aparat mengejar para pelaku ke sejumlah gang di sekitar Jalan Pahlawan.

“Satu per satu pengrusuh berhasil ditangkap dan langsung dibawa ke Mapolda Jateng,” ujar Kombes Artanto.

Dalam operasi tersebut, polisi tidak hanya mengamankan pelaku yang menyerang, tetapi juga menangkap orang-orang yang menunjukkan gelagat mencurigakan.

Termasuk mereka yang berusaha merekam situasi di lokasi kejadian. Dari hasil awal, mayoritas pelaku yang diamankan masih berusia remaja.

“Kalau kami lihat sekilas, ini memang belum pendataan ya, tetapi rata-rata masih pelajar. Postur tubuhnya juga menunjukkan bahwa mereka masih remaja,” ujarnya.