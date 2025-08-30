Pekalongan Membara, Gedung DPRD Dibakar, Massa Bersorak

jateng.jpnn.com, PEKALONGAN - Aksi unjuk rasa di Kota Pekalongan, Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (30/8), berubah menjadi kericuhan besar.

Massa yang awalnya menggelar doa bersama untuk mengenang Affan Kurniawan, driver ojol yang tewas di Jakarta, mendadak berbuat anarkis hingga merusak dan membakar Gedung DPRD Kota Pekalongan.

Ratusan massa awalnya berkumpul di Stadion Hugeng, lalu konvoi menuju Kantor DPRD di Jalan Mataram Nomor 3. Aksi yang mulanya berjalan damai tiba-tiba memanas ketika massa membakar ban, melempar batu, hingga menjebol gerbang DPRD.

Tak berhenti di situ, massa juga merangsek masuk ke dalam kompleks dewan. Pos jaga, ruang rapat paripurna, bahkan sebuah bilik ATM di halaman ikut dirusak dan dibakar.

Api sempat membesar dan melalap gedung DPRD sebelum berhasil dipadamkan.

Sekretaris Daerah Kota Pekalongan Nur Priyantomo menyayangkan perusakan yang dilakukan massa aksi.

“Awalnya sudah ada komitmen aksi damai. Namun kenyataannya massa malah melakukan tindakan anarkis hingga membakar fasilitas pemerintahan. Syukurlah tidak ada korban jiwa,” ujarnya.

Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid angkat bicara soal insiden ini. Dia mengimbau warganya untuk tetap menahan diri dan tidak terprovokasi.