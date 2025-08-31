JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Cerita Warga saat Demo di Semarang Ricuh: Ketakutan, Gas Air Mata Masuk Pemukiman

Cerita Warga saat Demo di Semarang Ricuh: Ketakutan, Gas Air Mata Masuk Pemukiman

Minggu, 31 Agustus 2025 – 16:30 WIB
Cerita Warga saat Demo di Semarang Ricuh: Ketakutan, Gas Air Mata Masuk Pemukiman - JPNN.com Jateng
Ilustrasi polisi menembakkan gas air mata ke arah massa aksi di Semarang. Foto: Wisnu Indra Kusuma/JPNN

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Suasana mencekam saat aksi unjuk rasa di Semarang tak hanya terjadi di depan Markas Polda Jawa Tengah (Jateng) hingga kawasan Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan pada Jumat (28/8) malam.

Kepulan gas air mata yang ditembakkan aparat juga meluas hingga ke permukiman warga di Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan.

Kondisi itu membuat warga panik, ketakutan dan harus berlarian menyelamatkan diri karena udara di sekitar lingkungan perumahan tiba-tiba dipenuhi asap pekat.

Baca Juga:

Sabar penjual nasi goreng dan bakmi jawa di Jalan Pleburan Barat, menceritakan kepanikan yang dialaminya.

Perempuan 46 tahun itu mendapati jalan di depan warungnya dilintasi massa demonstran yang kemudian disusul aparat dengan mobil dan motor trail.

"Dia (polisi, red) kayak nembak-nembak terus keluar asap bikin mata perih. Saya langsung sesak napas, tenggorokan tidak enak, sampai gemetar," ujarnya, Minggu (31/8).

Baca Juga:

Dalam kondisi panik, dia sempat ditolong suaminya untuk menyelamatkan diri ke dalam gang.

Warga sekitar kemudian membantu dengan menyiram wajahnya menggunakan air dari selang.

Warga ketakutan saat polisi menembakkan gas air mata ke pemukiman kawasan Pleburan saat demo ricuh di Semarang.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   demo 29 agustus demo di semarang kerusuhan semarang warga ketakutan gas air mata

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU