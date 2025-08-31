Polda Jateng Fasilitasi Pertemuan Orang Tua dengan Anak yang Diamankan Polisi

JPNN.com

Minggu, 31 Agustus 2025 – 16:45 WIB
Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto saat menemui puluhan orang tua yang menunggu anaknya di depan Polda Jateng, Minggu (31/8). FOTO: Humas Polda Jawa Tengah

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Puluhan orang tua tampak cemas menunggu di depan Markas Polda Jawa Tengah (Jateng), Minggu (31/8) pagi. 

Mereka mencari kabar mengenai anak-anaknya yang sehari sebelumnya diamankan petugas lantaran diduga terlibat aksi anarkis menyerang Mapolda Jateng, Sabtu (30/8).

Untuk meredakan kegelisahan tersebut, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menyebut total 327 anak yang diamankan dalam kondisi sehat dan diperlakukan secara baik.

“Semuanya sedang diperiksa. Mereka kami fasilitasi dengan baik, makan minum tercukupi, bahkan kebutuhan ke kamar mandi pun disediakan. Tidak ada yang diperlakukan kasar oleh petugas,” ujarnya.

Kombes Artanto mengapresiasi atas kesabaran orang tua yang menanti di depan Mapolda Jateng.

Dia juga meminta maaf karena lamanya waktu tunggu disebabkan proses pendataan dan pemeriksaan yang harus dilakukan secara cermat demi menjamin profesionalitas penyidikan.

“Karena masih banyak informasi yang perlu digali, kami harap bapak-ibu bersabar. Nanti sore kami fasilitasi untuk masuk ke Gedung Borobudur. Di sana sudah kami siapkan kursi, ruangan ber-AC yang nyaman, agar bapak-ibu bisa bertemu dan menjemput anak-anak,” ujarnya.

Selain mempertemukan keluarga dengan anak-anak mereka, pihak kepolisian juga berencana memberikan penjelasan menyeluruh terkait kronologi peristiwa yang membuat ratusan orang tersebut diamankan.

