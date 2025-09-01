JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Pemprov Jateng Mengimbau ASN Tak Pakai Seragam Khaki dan Mobil Dinas

Pemprov Jateng Mengimbau ASN Tak Pakai Seragam Khaki dan Mobil Dinas

Senin, 01 September 2025 – 08:40 WIB
Pemprov Jateng Mengimbau ASN Tak Pakai Seragam Khaki dan Mobil Dinas - JPNN.com Jateng
Sekda Provinsi Jateng Sumarno. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mengimbau seluruh pegawai untuk tidak mengenakan seragam khaki saat berkantor pada Senin (1/9).

Kebijakan ini diambil sebagai langkah menjaga kondusivitas situasi yang belakangan dinilai belum menentu.

Dalam aturannya, Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pegawai non-ASN hingga ada pemberitahuan lebih lanjut.

Baca Juga:

Sebagai gantinya, pegawai dapat memakai batik, lurik atau seragam lain tanpa atribut.

Pengecualian hanya berlaku bagi pegawai dengan tugas penegakan perda dan hukum seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan.

"Tetap berseragam, cuma bukan seragam yang formal (khaki, red) selama ini. Kami persilakan," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno dalam Istigasah dan Doa Bersama, Dari Jateng untuk Indonesia yang digelar di Wisma Perdamaian, Kawasan Tugu Muda, Kota Semarang, Minggu (31/8) malam.

Baca Juga:

Untuk sementara ini, perubahan seragam hanya berlaku pada Senin karena di luar itu pemakaian batik maupun lurik sudah menjadi kearifan lokal.

Kebijakan ini juga sekaligus bentuk antisipasi, mengingat sempat muncul ketegangan di area Kantor Gubernur Jateng beberapa waktu lalu.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mengimbau seluruh pegawai untuk tidak mengenakan seragam khaki saat berkantor pada Senin (1/9).
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   pemprov jateng asn mobil dinas gibran seragam khaki Jawa Tengah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU