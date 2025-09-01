JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Warga Pati Datangi Gedung Merah Putih KPK, Mendesak Penonaktifan Bupati Sudewo

Warga Pati Datangi Gedung Merah Putih KPK, Mendesak Penonaktifan Bupati Sudewo

Senin, 01 September 2025 – 11:17 WIB
Warga Pati Datangi Gedung Merah Putih KPK, Mendesak Penonaktifan Bupati Sudewo - JPNN.com Jateng
Senin (1/9), ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Foto: Antara

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Senin (1/9), ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Mereka menuntut lembaga antirasuah segera menerbitkan surat rekomendasi penonaktifan Sudewo.

Desakan itu merupakan buntut kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Ditjen Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Baca Juga:

“Intinya, dari audiensi tersebut, KPK akan berkoordinasi hari ini untuk menerbitkan surat rekomendasi penonaktifan Bupati Pati Sudewo,” ujar Koordinator Aliansi Supriyono alias Botok seusai pertemuan.

Menurut Botok, surat rekomendasi tersebut nantinya ditujukan kepada Mendagri Tito Karnavian serta Presiden Prabowo Subianto.

Tak hanya menuntut penonaktifan, warga juga mendesak KPK segera menetapkan Sudewo sebagai tersangka.

Baca Juga:

Alasannya, KPK disebut telah menyita uang Rp3 miliar dari rumah pribadi Sudewo.

Bahkan, Bupati Pati itu sempat mengembalikan Rp720 juta ke KPK.

Senin (1/9), ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   bupati pati sudewo kpk Pati

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU