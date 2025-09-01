Transaksi Semarang Great Sale 2025 Tembus Rp 597 Miliar

JPNN.com

Senin, 01 September 2025 – 21:28 WIB
Penutupan Semarang Great Sale (Semargres) 2025 di DP Mall Semarang. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Semarang Great Sale (Semargres) 2025 menutup rangkaian acaranya dengan capaian transaksi menembus Rp 597 miliar. Angka tersebut melonjak hampir dua kali lipat dibandingkan gelaran 2024 yang mencatatkan Rp 311 miliar.

Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Semarang Arnaz Agung Andrarasmara menilai peningkatan transaksi menunjukkan daya beli masyarakat dan iklim usaha di Kota Lumpia tetap terjaga.

“Data transaksi naik hampir 100 persen. Bahkan nilainya bisa lebih tinggi karena banyak kupon yang tidak ditukarkan,” ujar Arnaz seusai penutupan Semargres di DP Mall Semarang, Senin (1/9).

Menurutnya, lonjakan transaksi selaras dengan perkembangan infrastruktur di Kota Semarang. Pembangunan mal, perhotelan, serta pusat aktivitas ekonomi memberi kontribusi signifikan terhadap stabilitas pertumbuhan ekonomi.

“Harapannya tentu bisa membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat,” ujarnya.

Arnaz menyebut sejak awal penyelenggaraan Semargres tidak pernah berorientasi pada target transaksi. Fokus utama adalah menghadirkan inovasi dan kreativitas agar masyarakat tertarik berbelanja.

Melalui gelaran tahunan yang telah memasuki tahun ke-14 ini, penyelenggara ingin membuktikan bahwa roda ekonomi di Semarang tetap bergerak positif. Semargres bahkan menjadi pelopor konsep great sale di Jawa Tengah sebelum kemudian diikuti oleh Solo dengan Solo Raya Great Sale.

Ke depan, tidak menutup kemungkinan cakupan Semargres diperluas menjadi Semarang Raya Great Sale yang tidak hanya menyasar sektor perdagangan tetapi juga mengintegrasikan potensi pariwisata.

Semarang Great Sale (Semargres) 2025 telah berakhir. Transaksinya menembus hingga Rp 597 miliar.
