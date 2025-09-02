Wali Kota Semarang Agustina Siap Sulap Pantai Mangunharjo Jadi Wisata Murah Meriah

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng punya rencana besar untuk kawasan pesisir barat Ibu Kota Jawa Tengah. Dia berkomitmen mengembangkan Pantai Mangunharjo di Kecamatan Tugu menjadi destinasi wisata pantai murah meriah, tetapi tetap indah dan ramah bagi masyarakat umum.

Hal itu disampaikan Agustina Wilujeng Pramestuti seusai gowes bareng OPD, DPRD, dan masyarakat, Minggu (31/8). Rombongan start dari SMPN 28 Semarang Mangkang dan finis di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mangunharjo, sembari menikmati suasana matahari terbenam.

“Kenapa gowesnya ke sini? Karena kita ingin membangun Pantai Mangunharjo jadi wisata pantai murah,tetapi indah untuk masyarakat,” ucap Agustina.

Dia menilai Pantai Mangunharjo punya potensi besar, mulai dari panorama alam hingga geliat UMKM lokal. Pemkot pun menyiapkan langkah penataan lingkungan agar kawasan makin rapi, bersih, dan nyaman untuk pedagang maupun wisatawan.

“Kalau memungkinkan, kami akan bangun lebih bersih, lebih rapi, PKL tetap bisa berjualan dengan sehat, dan biaya ke sini tetap murah,” tegasnya.

Pemkot juga tengah mengurus hibah aset Pemprov Jateng, termasuk gedung TPI, agar bisa dimanfaatkan maksimal untuk mendukung pengembangan wisata.

Tak hanya soal wisata, Agustina juga mengingatkan pentingnya menjaga suasana kondusif di tengah kondisi nasional yang menghangat. Dia menyebut gowes dan menyapa warga sebagai cara sederhana menebar semangat kebersamaan.

“Kalau buka medsos kan bikin perut mules. Jadi saya ingin menyapa masyarakat, saling menghibur, agar suasana kondusif ini bisa terus terjaga,” katanya.