JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Kerusuhan Demo di DPRD Temanggung, Puluhan Massa Tumbang Terkena Gas Air Mata

Kerusuhan Demo di DPRD Temanggung, Puluhan Massa Tumbang Terkena Gas Air Mata

Selasa, 02 September 2025 – 06:00 WIB
Kerusuhan Demo di DPRD Temanggung, Puluhan Massa Tumbang Terkena Gas Air Mata - JPNN.com Jateng
Aparat Kepolisian berhasil mendesak para demonstran mundur dari depan gedung DPRD Kbupaten Temanggung, Senin (1/9/2025). ANTARA/Heru Suyitno

jateng.jpnn.com, TEMANGGUNG - Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Temanggung, Senin (1/9), berakhir ricuh. Bentrokan antara massa dengan aparat keamanan tak terhindarkan setelah demonstran melempari gedung dewan yang dijaga ketat TNI-Polri.

Situasi memanas ketika aparat menembakkan gas air mata berkali-kali dari dalam gedung. Massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat dan ormas pun kocar-kacir menyelamatkan diri.

Akibatnya, lebih dari 30 orang tumbang karena sesak napas dan iritasi gas. “Jumlah pastinya belum bisa dipastikan karena kami masih menunggu laporan dari setiap pos,” ujar Ketua PMI Temanggung Bambang Dewantoro.

Baca Juga:

Menurutnya, dua korban harus dirujuk ke RSUD Temanggung. PMI sendiri sudah menyiapkan tiga titik posko medis, yakni di Rumah Dinas Bupati, depan Kantor Kejari, dan depan BCA.

“Sebagian besar korban mengalami sesak napas, pusing, dan iritasi mata. Lebih dari 30 orang membutuhkan penanganan medis darurat, terutama bantuan oksigen,” jelasnya.

Petugas PMI tampak berjibaku memberikan pertolongan di tengah kondisi lapangan yang masih mencekam.

Baca Juga:

Adapun aksi ini merupakan bentuk protes terhadap berbagai isu, mulai dari transparansi gaji anggota dewan, pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga tuntutan keadilan atas kematian Afan Kurniawan, seorang pengendara ojek online (ojol). (antara/jpnn)

Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Temanggung, Senin (1/9), berakhir ricuh.

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   kerusuhan temanggung demo di temanggung dprd temanggung temanggung gas air mata

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU