Kerusuhan Demo di DPRD Temanggung, Puluhan Massa Tumbang Terkena Gas Air Mata

jateng.jpnn.com, TEMANGGUNG - Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Temanggung, Senin (1/9), berakhir ricuh. Bentrokan antara massa dengan aparat keamanan tak terhindarkan setelah demonstran melempari gedung dewan yang dijaga ketat TNI-Polri.

Situasi memanas ketika aparat menembakkan gas air mata berkali-kali dari dalam gedung. Massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat dan ormas pun kocar-kacir menyelamatkan diri.

Akibatnya, lebih dari 30 orang tumbang karena sesak napas dan iritasi gas. “Jumlah pastinya belum bisa dipastikan karena kami masih menunggu laporan dari setiap pos,” ujar Ketua PMI Temanggung Bambang Dewantoro.

Menurutnya, dua korban harus dirujuk ke RSUD Temanggung. PMI sendiri sudah menyiapkan tiga titik posko medis, yakni di Rumah Dinas Bupati, depan Kantor Kejari, dan depan BCA.

“Sebagian besar korban mengalami sesak napas, pusing, dan iritasi mata. Lebih dari 30 orang membutuhkan penanganan medis darurat, terutama bantuan oksigen,” jelasnya.

Petugas PMI tampak berjibaku memberikan pertolongan di tengah kondisi lapangan yang masih mencekam.

Adapun aksi ini merupakan bentuk protes terhadap berbagai isu, mulai dari transparansi gaji anggota dewan, pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga tuntutan keadilan atas kematian Afan Kurniawan, seorang pengendara ojek online (ojol). (antara/jpnn)