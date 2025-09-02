Kematian Mahasiswa Unnes Iko Juliant Junior Janggal, Polda Jateng Buka Suara

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) merespons kejanggalan atas meninggalnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (FH Unnes) Iko Juliant Junior.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menyatakan akan menyelidiki informasi beredar yang menyatakan kematian Iko antara murni kecelakaan lalu lintas atau dianiaya oleh polisi karena pada saat kejadian bertepatan dengan aksi unjuk rasa di Kota Semarang.

"Kami harus lakukan penyelidikan dahulu informasi tersebut," kata Kombes Artanto kepada wartawan melalui layanan perpesanan WhatsApp, Selasa (2/9).

Kendati begitu, pihaknya berharap keluarga atau perwakilan mendiang Iko Juliant bisa memberikan informasi resmi ke kepolisian.

"Segera keluarganya atau utusannya merapat ke Polretabes Semarang atau ke Mapolda Jateng untuk informasikan secara resmi kejadian tersebut guna penyelidikan atas informasi tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Semarang Iptu Novita Candra menyatakan Iko Juliant Junior mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Dr Cipto, Kota Semarang. Kendati begitu, dia belum bisa menjelaskan secara detil.

"Iya betul (kecelakaan, red)," kata Iptu Novita Candra saat dikontak JPNN.com, Selasa (2/9).

Iptu Novita menyatakan hingga saat ini masih mendalami penyebab kecelakaan yang menimpa Iko.