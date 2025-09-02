Ciptakan Kedamaian, HMI dan Polres Demak Dukung Presiden Prabowo Lawan Mafia Pemecah Belah Bangsa

JPNN.com

Selasa, 02 September 2025 – 14:44 WIB
Ketua Umum HMI Demak Zidan Hilma. Foto: Dokumen untuk JPNN

jateng.jpnn.com, DEMAK - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Demak menyuarakan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melawan mafia pemecah belah bangsa.

Hal tersebut merespons kondisi terkini dimana aksi massa di sejumlah daerah disusupi kelompok tidak dikenal yang melakukan dugaan tindak pidana penjarahan dan perusakan fasilitas umum.

Tuntutan itu menjadi satu dari 10 aspirasi yang disampaikan HMI Demak saat audiensi bersama Kapolres Demak AKBP Ari Cahya Nugraha di Mapolres Demak, Senin (1/9/2025).

"Kami mendorong agar kasus pembakaran fasilitas umum dan penjarahan yang terjadi untuk ditindak karena terindikasi disengaja dan terorganisir," kata Ketua Umum HMI Demak Zidan Hilma.

Kapolres Demak AKBP Ari Cahya Nugraha menyambut baik sejumlah aspirasi yang disampaikan HMI. Dia juga sepakat agar pelaku perusakan fasilitas umum dan penjarahan segera ditangkap.

"Jangan sampai aspirasi yang disampaikan melukai hati masyarakat. Kami sepakat menolak semua bentuk anarkisme, apalagi sampai perusakan fasilitas umum dan penjarahan. Jangan sampai itu terjadi di Demak," jelasnya.

Seuai audiensi, HMI dan Polres Demak berencana menggelar aksi sosial sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan untuk menjaga kondusifitas di Kabupaten Demak.

Aksi sosial akan digelar besok, Rabu 3 September 2025 di Alun-Alun Demak, berupa pembagian 2.000 paket makanan, donor darah, serta penandatanganan dukungan terhadap pemerintah oleh masyarakat Demak di MMT.

