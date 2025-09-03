Polres Jepara Tangkap 9 Pelaku Pembakaran Kantor DPRD, 5 Masih di Bawah Umur

jateng.jpnn.com, JEPARA - Kepolisian Resor (Polres) Jepara menangani aksi pembakaran Kantor DPRD Jepara pada Minggu (31/8) dini hari. Hasilnya, sembilan orang diamankan.

Wakapolres Jepara Kompol Edy Sutrisno mengatakan, dari sembilan orang itu, empat di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka dewasa. Sementara lima lainnya masih berstatus anak di bawah umur dan diproses sesuai aturan hukum.

Kerusuhan ini bermula seusai aksi unjuk rasa di sepanjang Jalan KS Tubun hingga Jalan Kartini yang sebenarnya berjalan tertib hingga pukul 21.00 WIB. Namun, setelah massa membubarkan diri, muncul sekelompok pemuda yang justru berbuat ricuh.

Mereka menutup jalan, melempar batu dan bambu, hingga membakar ban. Situasi makin memanas ketika massa berpindah ke depan Gedung DPRD Jepara sekitar pukul 23.00 WIB.

Di lokasi, aksi perusakan dan pelemparan batu ke arah gedung berlanjut. Gerbang dijebol, halaman dibakar, pintu utama dirusak, hingga massa menyerbu masuk ke dalam gedung. Dari situlah aksi penjarahan terjadi.

“Barang-barang yang dibawa para tersangka antara lain sepeda motor, komputer, televisi, speaker, printer, proyektor, dan inventaris kantor lainnya,” ujar Kompol Edy, Selasa (2/9).

Untuk mencegah kejadian serupa, aparat gabungan dari Polres Jepara, Brimob, TNI, Satpol PP hingga stakeholder terkait sudah diterjunkan. Langkah preventive strike berupa patroli skala besar juga digencarkan di sejumlah titik rawan.

Masyarakat diimbau segera melapor melalui layanan darurat 110 atau WhatsApp Siraju di nomor 08112894040 jika mengetahui potensi kericuhan maupun ancaman gangguan Kamtibmas lainnya.