The Park Semarang Gelar Sunday Big Shopping, Promo Gila-Gilaan Tiap Minggu

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ada kabar gembira bagi warga Semarang dan sekitarnya. The Park Semarang resmi meluncurkan program belanja spektakuler bertajuk Sunday Big Shopping, yang digelar setiap Minggu pada 7, 14, 21, dan 28 September 2025.

Program ini diklaim sebagai yang pertama sekaligus terbesar di Jawa Tengah. Menariknya, pengunjung bisa langsung mendapatkan voucher belanja tanpa diundi.

Caranya pun gampang. Setiap transaksi Rp500 ribu berhak atas voucher Rp100 ribu. Transaksi Rp1 juta akan diganjar voucher Rp300 ribu, sedangkan belanja Rp3 juta langsung mendapat voucher Rp1 juta.

Promo berlaku kelipatan tanpa batas, dengan syarat pembayaran dilakukan secara non-tunai (kartu kredit, debit, atau QRIS) di seluruh tenant The Park Semarang, kecuali untuk pembelian logam mulia dan perhiasan.

“Selain promo tenant, mal juga memberikan apresiasi berupa voucher belanja yang bisa langsung dipakai kembali. Jadi pengunjung bisa belanja lebih hemat,” ujar Direktur Utama The Park Semarang Teges Prita Soraya, Kamis (4/9).

Penukaran voucher dilakukan di meja customer service Ground Floor (dekat Starbucks) mulai pukul 10.00 hingga 22.00 WIB. Struk belanja dari berbagai tenant bisa digabungkan tanpa batas.

Menurut Teges, Sunday Big Shopping bukan hanya memanjakan pengunjung, tapi juga diharapkan ikut menggerakkan roda ekonomi di Kota Semarang.

“Program ini baru pertama kali diadakan di Semarang. Kami ingin ikut mendukung geliat ekonomi di ibu kota Jawa Tengah,” tandasnya.