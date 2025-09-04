JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Raih Akreditasi Unggul, UPGRIS Membidik Pemeringkatan Dunia

Raih Akreditasi Unggul, UPGRIS Membidik Pemeringkatan Dunia

Kamis, 04 September 2025 – 20:35 WIB
Raih Akreditasi Unggul, UPGRIS Membidik Pemeringkatan Dunia - JPNN.com Jateng
Rektor UPGRIS Sri Suciati. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) resmi meraih akreditasi unggul.

Rektor UPGRIS Sri Suciati menyebut pencapaian tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan kampus menuju standar pendidikan global.

“Akreditasi unggul ini capaian yang tinggi, luar biasa. Persiapannya memakan waktu satu setengah tahun dengan berbagai dinamika regulasi yang sempat berubah-ubah. Namun akhirnya UPGRIS berhasil lolos asesmen lapangan dan memperoleh predikat unggul,” kata Sri Suciati, Kamis (4/9).

Baca Juga:

Menurutnya, status unggul harus dijaga sekaligus ditingkatkan. Terlebih setelah terbitnya Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 yang mewajibkan perguruan tinggi berorientasi global.

Karena itu, UPGRIS tidak hanya berhenti pada akreditasi nasional, melainkan juga menargetkan akreditasi internasional.

Menurutnya, sebanyak 12 program studi (prodi) kini sedang diproses untuk mendapatkan akreditasi internasional melalui lembaga ACQUIN.

Baca Juga:

“Mudah-mudahan tahun depan sudah ada asesmen lapangan, dan 12 prodi ini bisa terakreditasi internasional,” ujarnya.

Adapun 12 prodi tersebut tersebar di beberapa fakultas, yakni:

UPGRIS meraih akreditasi unggul dan kesempatan itu menjadi pijakan untuk mencapai pemeringkatan dunia.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   jateng semarang Akreditasi Unggul UPGRIS

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU