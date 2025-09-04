Raih Akreditasi Unggul, UPGRIS Membidik Pemeringkatan Dunia

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) resmi meraih akreditasi unggul.

Rektor UPGRIS Sri Suciati menyebut pencapaian tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan kampus menuju standar pendidikan global.

“Akreditasi unggul ini capaian yang tinggi, luar biasa. Persiapannya memakan waktu satu setengah tahun dengan berbagai dinamika regulasi yang sempat berubah-ubah. Namun akhirnya UPGRIS berhasil lolos asesmen lapangan dan memperoleh predikat unggul,” kata Sri Suciati, Kamis (4/9).

Menurutnya, status unggul harus dijaga sekaligus ditingkatkan. Terlebih setelah terbitnya Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 yang mewajibkan perguruan tinggi berorientasi global.

Karena itu, UPGRIS tidak hanya berhenti pada akreditasi nasional, melainkan juga menargetkan akreditasi internasional.

Menurutnya, sebanyak 12 program studi (prodi) kini sedang diproses untuk mendapatkan akreditasi internasional melalui lembaga ACQUIN.

“Mudah-mudahan tahun depan sudah ada asesmen lapangan, dan 12 prodi ini bisa terakreditasi internasional,” ujarnya.

Adapun 12 prodi tersebut tersebar di beberapa fakultas, yakni: