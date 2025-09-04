Ini Promo Menarik Hari Pelanggan Nasional Indosat di Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat) merayakan Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2025 dengan menghadirkan berbagai kegiatan apresiasi bagi pelanggan setia.

Mengusung tema Ketulusan Tanpa Akhir perusahaan telekomunikasi ini memberikan pengalaman berbeda melalui interaksi langsung, promo spesial hingga hadiah istimewa untuk pelanggan IM3, Tri dan HiFi di Jawa Tengah (Jateng) serta Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Perayaan di wilayah Jateng dipusatkan di Gerai IM3 dan 3Store Pandanaran, Kota Semarang.

Sejumlah pelanggan loyal mendapat kejutan langsung dari jajaran manajemen Indosat, yakni EVP Head of Circle Java Fahd Yudhanegoro dan SVP Head of Region Central Java Joko Tri Wibowo.

Kehadiran pimpinan di gerai layanan ini menjadi sarana untuk menyapa pelanggan secara personal sekaligus mendengarkan aspirasi mereka.

“Bagi Indosat, pelanggan selalu menjadi pusat dari setiap langkah kami. Hari Pelanggan Nasional adalah pengingat bahwa ketulusan kami untuk melayani tidak pernah berakhir. Sejak awal, Indosat hadir mendampingi pelanggan, dan komitmen ini akan terus kami wujudkan melalui inovasi dalam menghadirkan pengalaman mengesankan serta memberdayakan masyarakat Indonesia,” ujar Fahd.

Dalam momentum Harpelnas 2025, Indosat memberikan sejumlah penawaran menarik yang dapat dinikmati pelanggan hingga dua pekan pertama September.

Di antaranya potongan harga paket data hingga 15 persen di Gerai IM3, 3Store dan Kios myIM3.