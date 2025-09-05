Siswi SD Pemaron 2 Brebes Raih Juara dalam Festival Tunas Bahasa Ibu

jateng.jpnn.com, BREBES - Ghea Syakila Sofie, siswi Sekolah Dasar (SD) Negeri Pemaron 2 Brebes menorehkan prestasi dalam ajang Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) tingkat Kecamatan Brebes 2025.

Dalam lomba nembang macapat, Ghea meraih juara harapan sekaligus membawa kebanggaan bagi sekolah dan keluarganya.

FTBI diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan melestarikan dan mengembangkan bahasa daerah di kalangan generasi muda, khususnya pelajar.

Baca Juga: Pencarian ABK Asal Brebes Hilang di Laut Karimunjawa Masih Berlangsung

Melalui ajang ini, para peserta diberi ruang untuk menunjukkan kecintaan mereka terhadap bahasa ibu, termasuk dalam bentuk pidato, mendongeng dan nembang macapat.

Dalam penampilannya, Ghea yang merupakan putri kedua pasangan Wartono dan almarhumah Kuriyah menunjukkan bakat luar biasa.

Dia tampil percaya diri dan berhasil memukau dewan juri maupun penonton yang hadir.

Baca Juga: Ini Promo Menarik Hari Pelanggan Nasional Indosat di Semarang

Kemampuan Ghea dalam mendendangkan tembang Jawa sekaligus menguasai bahasa daerah menjadi nilai tambah tersendiri di mata para juri.

Kepala SD Negeri Pemaron 2 Nur Hayati menyebut keberhasilan Ghea tidak lepas dari kerja keras siswa, bimbingan guru serta dukungan penuh keluarga.