Tiga Anak Memilih Keluar dari Sekolah Rakyat di Temanggung

jateng.jpnn.com, TEMANGGUNG - Jumlah siswa di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 16 Kabupaten Temanggung tetap terjaga di angka 125, meski sempat ada lima siswa yang meninggalkan asrama pada akhir Juli 2025.

Kepala SRMA 16 Temanggung Agus Adibil Muhtar menjelaskan dua dari lima siswa itu akhirnya kembali ke asrama.

Sementara tiga lainnya resmi keluar dan langsung digantikan oleh siswa cadangan.

“Jadi posisi jumlah anak di SRMA 16 Kabupaten Temanggung saat ini tetap 125 anak,” kata Agus di Temanggung, Kamis (4/9).

Agus membeberkan alasan siswa keluar sebagian besar karena faktor penyesuaian dan kerinduan pada orang tua.

“Ada yang ingin menemani orang tua, ada juga yang merasa belum siap tinggal di asrama. Untuk dua anak yang sudah kembali, mereka diantarkan langsung oleh orang tuanya,” jelasnya.

Sementara itu, tiga siswa yang memilih mundur kini sudah melanjutkan pendidikan di sekolah lain.

Agus menegaskan pihaknya tidak memaksa siswa untuk bertahan.