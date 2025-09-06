Tak Sekadar Kewajiban, Mahasiswi UPGRIS Ini Jalani Magang Industri dengan Dedikasi Tinggi

jateng.jpnn.com - Semangat belajar memang tak kenal batas. Hal itu dibuktikan oleh Elyn Octaviani, mahasiswi semester 7 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), yang tetap berjuang menuntaskan program magang industri meski dalam kondisi hamil.

Elyn menjalani magang di perusahaan digital marketing di Tangerang Selatan, PT Setia Sejahtera Perkasa. Dia menjalani magang sejak 16 Juni hingga 15 September 2025.

Selama tiga bulan, dia ditempatkan di bagian customer service dengan tugas utama menangani komunikasi klien, menindaklanjuti permintaan, hingga mengelola layanan pelanggan.

“Awalnya saya memilih PT Setia Sejahtera Perkasa karena perusahaannya bergerak di bidang digital marketing yang sangat relevan dengan perkembangan bisnis saat ini. Saya ingin belajar langsung bagaimana perusahaan modern mengelola hubungan dengan pelanggan,” kata Elyn, Jumat (5/9).

Menariknya, kondisi kehamilan tidak membuatnya surut langkah. Justru, Elyn mengaku makin termotivasi untuk membuktikan bahwa perempuan bisa menjalani peran ganda, yakni belajar, bekerja, sekaligus menjadi calon ibu.

“Saya bangga bisa membuktikan bahwa kehamilan bukan penghalang untuk tetap produktif. Justru jadi dorongan untuk menunjukkan kalau perempuan mampu,” ujarnya.

Meski begitu, perjalanan magang tidak selalu mulus. Elyn mengaku tantangan terbesar adalah menjaga stamina dan membagi energi di tengah aktivitas yang padat.

“Kadang cepat lelah, tetapi saya berusaha mengimbanginya dengan manajemen waktu yang baik serta menjaga komunikasi dengan mentor dan teman-teman kerja,” tambahnya.