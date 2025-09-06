Cegah Banjir, Pemkot Semarang Bangun Rumah Pompa Baru di Petudungan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti kembali menunjukkan keseriusannya menangani persoalan banjir yang kerap melanda Kota Lumpia. Sabtu (30/8), dia turun langsung meninjau pembangunan rumah pompa baru di Jalan Petudungan, Kecamatan Semarang Tengah.

Proyek ini digadang-gadang menjadi salah satu solusi untuk mengurangi risiko banjir akibat aliran sungai yang sering tersumbat.

Menurut Agustina, rumah pompa terbukti efektif membantu mengurangi genangan sekaligus memperkuat sistem drainase kota. “Pembangunan rumah pompa sejauh ini efektif mengurangi banjir dan genangan air, serta untuk memaksimalkan sistem drainase di Kota Semarang,” tegasnya.

Agustina menyebut pengerjaan rumah pompa di Petudungan baru mencapai 10 persen. Meski begitu, dia optimistis proyek senilai Rp 5 miliar dari APBD 2025 itu rampung pada 20 Desember 2025.

“Kami upayakan agar pekerjaan selesai tepat waktu, sehingga warga bisa segera merasakan manfaatnya saat musim penghujan,” katanya.

Rumah pompa Petudungan merupakan satu dari empat unit yang dibangun Pemkot Semarang tahun ini. Selain itu, juga dilakukan pembangunan box culvert menuju Jalan M.T. Haryono untuk memperlancar aliran air.

Targetnya, kawasan Petudungan hingga Mataram dan sekitarnya terbebas dari genangan yang selama ini meresahkan warga.

Tak hanya soal infrastruktur, Agustina juga mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat. Saat berdialog dengan warga sekitar, dia menekankan agar warga mau menjaga kebersihan sungai dan lingkungan.