JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Cegah Banjir, Pemkot Semarang Bangun Rumah Pompa Baru di Petudungan

Cegah Banjir, Pemkot Semarang Bangun Rumah Pompa Baru di Petudungan

Sabtu, 06 September 2025 – 08:14 WIB
Cegah Banjir, Pemkot Semarang Bangun Rumah Pompa Baru di Petudungan - JPNN.com Jateng
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti bersama Wakil Wali Kota Iswa Aminuddin turun langsung meninjau pembangunan rumah pompa baru di Jalan Petudungan, Kecamatan Semarang Tengah., Sabtu (30/8) Foto: Pemkot Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti kembali menunjukkan keseriusannya menangani persoalan banjir yang kerap melanda Kota Lumpia. Sabtu (30/8), dia turun langsung meninjau pembangunan rumah pompa baru di Jalan Petudungan, Kecamatan Semarang Tengah.

Proyek ini digadang-gadang menjadi salah satu solusi untuk mengurangi risiko banjir akibat aliran sungai yang sering tersumbat.

Menurut Agustina, rumah pompa terbukti efektif membantu mengurangi genangan sekaligus memperkuat sistem drainase kota. “Pembangunan rumah pompa sejauh ini efektif mengurangi banjir dan genangan air, serta untuk memaksimalkan sistem drainase di Kota Semarang,” tegasnya.

Baca Juga:

Agustina menyebut pengerjaan rumah pompa di Petudungan baru mencapai 10 persen. Meski begitu, dia optimistis proyek senilai Rp 5 miliar dari APBD 2025 itu rampung pada 20 Desember 2025.

“Kami upayakan agar pekerjaan selesai tepat waktu, sehingga warga bisa segera merasakan manfaatnya saat musim penghujan,” katanya.

Rumah pompa Petudungan merupakan satu dari empat unit yang dibangun Pemkot Semarang tahun ini. Selain itu, juga dilakukan pembangunan box culvert menuju Jalan M.T. Haryono untuk memperlancar aliran air.

Baca Juga:

Targetnya, kawasan Petudungan hingga Mataram dan sekitarnya terbebas dari genangan yang selama ini meresahkan warga.

Tak hanya soal infrastruktur, Agustina juga mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat. Saat berdialog dengan warga sekitar, dia menekankan agar warga mau menjaga kebersihan sungai dan lingkungan.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti kembali menunjukkan keseriusannya menangani persoalan banjir yang kerap melanda Kota Lumpia.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   banjir pemkot semarang rumah pompa semarang Kota Semarang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU