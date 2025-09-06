Polisi Selidiki Kematian Mahasiswa Unnes Iko Juliant Junior

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polisi menyelidiki lokasi kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) Iko Juliant Junior di Jalan Veteran, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (6/9).

Penyelidikan lokasi kejadian yang melibatkan Tim Traffic Accident Analysis (TAA) Polda Jateng, Unit Laka Satlantas Polrestabes Semarang serta Bidlabfor Polda Jateng ini untuk menguak kronologi kecelakaan pada Minggu (31/8) dini hari.

Di sekitar lokasi, polisi tampak menandai dengan cat semprot putih pada sejumlah titik yang diduga sebagai area benturan. Tanda tersebut berupa lingkaran dan garis yang menggambarkan posisi kejadian.

Dua kendaraan yang terlibat juga dihadirkan, yakni sepeda motor Honda Vario H 2331 DP yang dikendarai Viki dan Aziz, serta Honda Supra GTR H 6038 JX yang ditunggangi korban bersama rekannya, Ilham. Kedua kendaraan tampak mengalami kerusakan parah akibat benturan.

Selama proses penyelidikan, arus lalu lintas di jalan samping Polda Jateng ditutup hingga kegiatan selesai sekitar pukul 12.00 WIB.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menjelaskan langkah ini untuk memperjelas kepada publik terkait peristiwa yang menimbulkan perhatian luas masyarakat dan memunculkan berbagai dugaan.

“Polri berkomitmen menyelidiki secara profesional dan transparan. Penyelidikan ini untuk memastikan bahwa kejadian tersebut benar-benar murni kecelakaan lalu lintas, bukan karena penyebab lain sebagaimana sempat dipersepsikan sebagian masyarakat,” ujarnya.

Kombes Artanto juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Iko Juliant Junior. Dia mengajak masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.