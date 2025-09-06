Festival Kota Lama 2025 Sajikan Harmoni Seni, Budaya, dan Kuliner Nusantara

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Festival Kota Lama (FKL) 2025 kembali dengan rangkaian acara lebih variatif digelar pada 6–14 September 2025.

Ajang tahunan ini akan menghadirkan beragam acara seni, budaya, musik, kuliner hingga pertunjukan internasional yang menghidupkan kawasan Kota Lama sebagai warisan budaya dunia.

Mengusung tema Color of Unity, festival ini membawa semangat persatuan dalam keberagaman.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti optimistis festival kali ini akan lebih semarak dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Festival Kota Lama selalu jadi momen seru yang dinanti setiap tahun. Saya yakin tahun ini acaranya makin lengkap dan meriah,” kata Agustina.

Festival dijadwalkan resmi dibuka melalui Opening Ceremony di Laroka Theater pada Senin, 8 September 2025. Pertunjukan orkestra megah akan memadukan harmoni musik klasik modern dengan tata cahaya yang menonjolkan nuansa bangunan bersejarah.

Sehari setelahnya, publik dapat menikmati Kota Lama Orchestra di Gereja Blenduk. Konser ini memberikan pengalaman mendengarkan musik klasik di dalam kubah megah berarsitektur Eropa abad ke-18.

Lantas Laroka Theater menjadi panggung Jazz Kota Lama yang menampilkan Soegiband serta musisi internasional Parradice dari Belanda pada Rabu, 10 September 2025.