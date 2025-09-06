Kapal Tenggelam di Perairan Mandalika Karimunjawa, 23 ABK Selamat Tanpa Luka

jateng.jpnn.com, JEPARA - Sebuah kapal penangkap ikan jenis mini korsin KM Mekar Jaya 08 Sibolang dilaporkan tenggelam di perairan Mandalika, Jepara, sekitar 30 mil timur Pulau Karimunjawa pada Sabtu (6/9) siang. Beruntung, seluruh anak buah kapal (ABK) yang berjumlah 23 orang berhasil selamat tanpa korban jiwa.

Kalakhar BPBD Jepara Arwin Noor menyebut kecelakaan laut itu dipicu gelombang tinggi yang menghantam kapal asal Rembang hingga bagian buritannya rusak dan tak mampu bertahan.

“Seluruh ABK berhasil diselamatkan, tidak ada korban jiwa,” ujarnya.

Camat Karimunjawa Mu’adz menuturkan kapal nahas tersebut semula berangkat dari Pelabuhan Rembang pada Jumat (5/9) pagi. Namun sehari kemudian, kerusakan pada buritan membuat kapal karam hanya dalam 15 menit.

Di tengah kepanikan, muncul tiga nelayan asal Karimunjawa yang tengah mencari ikan di sekitar lokasi. Mereka adalah Sukohadi (46), Saidi (32), dan Mulyono (46). Ketiganya sigap menolong seluruh ABK dan membawa mereka ke Karimunjawa.

“Rombongan tiba sekitar pukul 13.30 WIB dan sementara diistirahatkan di rumah Aziz Faturohman, Ketua RT 02 RW 01 Desa Karimunjawa,” terang Mu’adz.

Nahkoda sekaligus pemilik kapal, Edi Susanto (34), warga Pandangan Kulon, Kragan, Rembang, juga termasuk yang selamat. Saat ini seluruh korban berada di Desa Karimunjawa dalam kondisi baik. (antara/jpnn)