JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Viral, Dosen FH Unissula Diduga Lakukan Kekerasan terhadap Dokter RSI Sultan Agung

Viral, Dosen FH Unissula Diduga Lakukan Kekerasan terhadap Dokter RSI Sultan Agung

Minggu, 07 September 2025 – 20:00 WIB
Viral, Dosen FH Unissula Diduga Lakukan Kekerasan terhadap Dokter RSI Sultan Agung - JPNN.com Jateng
Ilustrasi kekerasan. FOTO: dok/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Jagat media sosial diramaikan dengan beredarnya video dugaan kekerasan terhadap tenaga kesehatan di Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung Semarang.

Peristiwa itu diduga melibatkan seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang bernama Muhammad Dias Saktiawan.

Dalam video yang beredar, terdengar suara teriakan histeris disertai umpatan dari dalam sebuah ruangan.

Baca Juga:

Oknum dosen tersebut disebut marah kepada seorang dokter anestesia dan melontarkan kata-kata kasar. Bahkan, dalam rekaman itu, dia berteriak akan membakar RSI Sultan Agung.

Selain video, tangkapan layar percakapan yang tersebar di media sosial mengungkap kronologi dugaan insiden tersebut.

Disebutkan, oknum dosen tersebut kerap melakukan kontrol rutin di RSI Sultan Agung dan memiliki kebiasaan meminta perlakuan khusus.

Baca Juga:

Dia dikabarkan juga menolak antrean dokter dan menuntut selalu dilayani lebih dahulu.

Dalam salah satu momen, pakaian seorang dokter diduga sampai ditarik dan dicakar.

Dosen FH Unissula diduga melakukan kekerasan terhadap dokter RSI Sultan Agung. Hal ini viral di media sosial.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   jateng semarang Dokter Unissula kekerasan dosen rsi sultan agung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU