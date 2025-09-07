Viral, Dosen FH Unissula Diduga Lakukan Kekerasan terhadap Dokter RSI Sultan Agung

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Jagat media sosial diramaikan dengan beredarnya video dugaan kekerasan terhadap tenaga kesehatan di Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung Semarang.

Peristiwa itu diduga melibatkan seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang bernama Muhammad Dias Saktiawan.

Dalam video yang beredar, terdengar suara teriakan histeris disertai umpatan dari dalam sebuah ruangan.

Oknum dosen tersebut disebut marah kepada seorang dokter anestesia dan melontarkan kata-kata kasar. Bahkan, dalam rekaman itu, dia berteriak akan membakar RSI Sultan Agung.

Selain video, tangkapan layar percakapan yang tersebar di media sosial mengungkap kronologi dugaan insiden tersebut.

Disebutkan, oknum dosen tersebut kerap melakukan kontrol rutin di RSI Sultan Agung dan memiliki kebiasaan meminta perlakuan khusus.

Dia dikabarkan juga menolak antrean dokter dan menuntut selalu dilayani lebih dahulu.

Dalam salah satu momen, pakaian seorang dokter diduga sampai ditarik dan dicakar.