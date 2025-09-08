Wali Kota Semarang Optimistis Koperasi Merah Putih Dongkrak Ekonomi Warga

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendorong Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Gedawang, Banyumanik, untuk mengambil peran sebagai pusat distribusi barang kebutuhan sehari-hari bagi kios-kios kecil milik warga di pemukiman.

Hal itu disampaikan Agustina saat mendampingi kunjungan Staf Khusus Menteri Koperasi RI Ambar Pertiwiningrum, di Gedawang pada Minggu (7/9).

“Saya pesan, teman-teman Koperasi Merah Putih ini harus jadi agen, jadi pusat kulakan kios-kios kecil di gang-gang. Supaya semuanya bisa hidup. Koperasi hadir bukan untuk bersaing, melainkan sebagai mitra usaha warga,” tegas Agustina.

Dia juga menilai koperasi yang baru berdiri 1,5 bulan itu sebenarnya sudah berjalan baik. Hanya saja, menurutnya perlu dorongan promosi agar semakin berkembang.

“Kalau promosinya ditambah sedikit, wah nanti barang-barangnya pasti cepat habis,” ujarnya.

Apresiasi juga datang dari Ambar Pertiwiningrum. Dia menyebut KKMP Gedawang menjadi contoh bagaimana koperasi bisa tumbuh mandiri tanpa bergantung pada pembiayaan bank.

“Tidak ada yang tidak mungkin, asal pengurusnya kreatif. Apalagi kelurahan kan tidak punya dana desa, jadi koperasi bisa jadi penguat masyarakat. Saya lihat di sini juga sudah ada layanan delivery, itu langkah kreatif,” ungkap Ambar.

Saat ini, KKMP Gedawang mengelola berbagai usaha, mulai dari gerai sembako, penjualan LPG, kedai es teh jumbo, frozen food, hingga layanan Laku Pandai bersama Bank Jateng. Koperasi ini juga menargetkan 500 anggota untuk memperkuat permodalan.