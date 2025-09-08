JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Syntech Dorong Transformasi Digital Asuransi Jiwa Lewat Forum PERUJI 2025

Syntech Dorong Transformasi Digital Asuransi Jiwa Lewat Forum PERUJI 2025

Senin, 08 September 2025 – 16:28 WIB
Syntech Dorong Transformasi Digital Asuransi Jiwa Lewat Forum PERUJI 2025 - JPNN.com Jateng
Indonesia Underwriting Summit (IUS) 2025 yang digelar Perkumpulan Underwriter Jiwa Indonesia (PERUJI) di Hotel Padma Kota Semarang, 13–14 Agustus 2025. FOTO: Source for JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Transformasi digital kembali menjadi sorotan dalam industri asuransi jiwa.

Syntech, unit bisnis RDS Group hadir memperkuat peranannya sebagai penyedia solusi digital di bidang kesehatan dan asuransi.

Upaya tersebut dibahas tuntas dalam Indonesia Underwriting Summit (IUS) 2025 yang digelar Perkumpulan Underwriter Jiwa Indonesia (PERUJI) di Hotel Padma, Kota Semarang, 13–14 Agustus 2025.

Baca Juga:

Forum tahun ini mengangkat tema Digital Power, Customer First-Synergizing Digital Innovation and Customer-Centricity for Underwriting and Claims Transformation yang menekankan pentingnya digitalisasi sebagai kunci transformasi industri.

Dalam kesempatan tersebut, Syntech membawakan presentasi bertajuk From Manual to Intelligent: The Future of Claims Processing yang disampaikan langsung oleh Managing Director Syntech Terence Martin.

Dia menyebut kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) kini tidak lagi sebatas alat pendukung, melainkan pengubah permainan dalam layanan underwriting maupun klaim.

Baca Juga:

“Dengan memadukan inovasi digital dan pendekatan customer centricity, Syntech berkomitmen menghadirkan layanan underwriting dan klaim yang lebih cepat, akurat, transparan, sekaligus meningkatkan pengalaman pelanggan,” ujar Terence Martin, Senin (8/9).

Kehadiran Syntech di forum bergengsi ini mendapat sambutan positif. Diskusi panel juga menghadirkan sejumlah praktisi, di antaranya dr. Hendrikus Dharmawan (Equity Life) dan dr. Dian Indriasari (NasionalRe) yang menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk membangun ekosistem layanan asuransi modern.

Indonesia Underwriting Summit 2025 digelar Perkumpulan Underwriter Jiwa Indonesia untuk transformasi digital asuransi jiwa.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   semarang transformasi digital asuransi jiwa syntech

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU