Gubernur Jateng Buka Dinus Inside, Dorong Inovasi Udinus untuk Atasi Kekeringan

Senin, 08 September 2025 – 17:20 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Rektor Udinus Pulung Nurtantio Andono saat meninjau Toyaku dalam Dinus Inside. FOTO: Humas Udinus.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang menggelar agenda tahunan Dinus Inside yang ditandai dengan pembukaan sekaligus kuliah umum bagi mahasiswa baru, Senin (8/9).

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi yang menyampaikan pentingnya kolaborasi antara kampus dan pemerintah dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah.

Rektor Udinus Pulung Nurtantio Andono memperlihatkan sejumlah inovasi karya civitas academica kepada Gubernur Jateng.

Salah satunya adalah Toyaku, sebuah Smart Atmospheric Water Generator yang mampu mengolah udara menjadi air siap minum.

“Jika dimanfaatkan di masyarakat, manfaatnya akan sangat besar, seperti Toyaku yang bisa membantu daerah-daerah dengan masalah kekeringan air,” ujarnya.

Toyaku bekerja dengan menangkap udara sekitar untuk diubah menjadi air layak konsumsi. Menurut Pulung, ke depan pihaknya berencana menyebarkan alat ini agar bisa membantu masyarakat di wilayah yang kesulitan air bersih.

“Harapannya inovasi-inovasi dari kampus Udinus bisa bermanfaat bagi warga Jateng. Kalau inovasi hanya berhenti di kampus, nilainya tidak akan terasa,” ujarnya.

Pulung menyebut kondisi penerimaan tahun ini tercatat sebanyak 3.154 mahasiswa dari enam fakultas, dengan dominasi dari Fakultas Ilmu Komputer. Sekitar 80 persen mahasiswa berasal dari Jateng.

