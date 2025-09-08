IDI Kota Semarang Siap Dampingi Dokter Korban Kekerasan Dosen Unissula

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Semarang akan memberikan pendampingan hukum kepada dokter Astra, yang diduga menjadi korban kekerasan dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Muhammad Dias Saktiawan.

Ketua IDI Kota Semarang Sigid Kirana Lintang menyebut telah membentuk tim untuk melakukan pendampingan apabila dokter Astra mengajukan laporan resmi.

Meski demikian, hingga saat ini IDI Kota Semarang belum menerima konfirmasi langsung dari yang bersangkutan.

“Selama ini kami hanya mengetahui kasus ini dari media sosial. Jadi, kebenarannya seperti apa dan bentuk penganiayaannya seperti apa, terus terang dari IDI juga belum tahu,” kata Sigid kepada JPNN.com, Senin (8/9).

Menurutnya, terlepas dari benar tidaknya kasus tersebut, IDI memandang serius dugaan kekerasan terhadap tenaga medis.

“Namun, sebagai organisasi profesi, kami juga punya kewajiban untuk memberikan pendampingan kepada dokter yang menjadi korban,” ujarnya.

Dia menyatakan rumah sakit sebagai fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) memiliki kewajiban hukum melindungi dokter yang sedang bertugas.

“Jangan sampai kasus seperti ini terulang. Masa seperti kaset, sudah minta maaf, lalu terjadi lagi. Kami berharap tidak ada pengulangan di masa depan,” ujarnya.