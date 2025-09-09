Wujud Penghormatan, Nama YB Mangunwijaya Kini jadi Jalan Menuju TPA Jatibarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Semangat juang Romo YB Mangunwijaya untuk selalu berpihak pada kaum kecil kini diabadikan di Kota Semarang.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng meresmikan nama Jalan YB Mangunwijaya yang menjadi akses utama menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Senin (8/9).

Penamaan jalan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk penghormatan sekaligus pengingat agar kawasan yang identik dengan sampah dapat tumbuh sebagai ruang harapan.

Baca Juga: IDI Kota Semarang Siap Dampingi Dokter Korban Kekerasan Dosen Unissula

“Pemberian nama jalan ini adalah upaya kecil dari Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan penghargaan kepada Romo Mangun. Namun lebih dari itu, ini juga pesan moral agar spirit beliau tetap hidup di tempat yang sering dipandang sebelah mata,” tegas Agustina.

Menurutnya, pemilihan lokasi jalan menuju TPA Jatibarang selaras dengan pilihan hidup Romo Mangun yang kerap berdiri di sisi masyarakat kecil.

Romo Mangun dikenal karena kiprahnya menata bantaran Kali Code, Yogyakarta, yang kala itu dipandang kumuh, menjadi ruang layak huni dan penuh warna.

Baca Juga: Wali Kota Semarang Optimistis Koperasi Merah Putih Dongkrak Ekonomi Warga

“Seandainya Romo Mangun masih hidup, beliau pasti memilih berdiri di sini, membangun jalan menuju TPA. Beliau selalu hadir di tempat yang dianggap terbuang, namun justru di situlah ia menyalakan harapan,” lanjut Agustina.

Wali Kota juga berharap penamaan jalan ini menjadi pengingat agar pengelolaan TPA Jatibarang bisa lebih berkelanjutan, mulai dari implementasi ekonomi sirkular, sistem sanitary landfill, hingga pembangunan PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah).