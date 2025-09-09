Suporter Ultras Garuda Meninggal di GBT, Erick Thohir Turut Berduka

jateng.jpnn.com, SURABAYA - Suasana duka menyelimuti laga FIFA Match Day antara Indonesia kontra Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Senin (8/9).

Seorang suporter Ultras Garuda Darul Arianto meninggal dunia sebelum kick off pertandingan dimulai.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung menyampaikan belasungkawa mendalam atas peristiwa tersebut.

“Pertama-tama saya ingin mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya salah satu suporter Ultras Garuda, Saudara Darul Arianto. Insyaallah habis ini juga saya akan menengok,” ujar Erick.

Erick menambahkan, duka cita juga datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya.

“Saya rasa dari Pemda Jawa Timur dan juga Surabaya sama, saya rasa juga bilang berbela sungkawa,” ucapnya.

Pantauan di lapangan, sebelum pertandingan dimulai, sejumlah suporter di tribun selatan berteriak memanggil tim medis.

Tak lama kemudian, seorang suporter terlihat digotong keluar stadion dengan kawalan tim medis menuju mobil ambulans.