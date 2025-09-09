JPNN.com

Selasa, 09 September 2025 – 10:20 WIB
Apel Luar Biasa, Danlanud Adi Soemarmo Ingatkan Prajurit: Jangan Asal-asalan & Mendadak - JPNN.com Jateng
Siswa TNI Angkatan Udara saat mengikuti Apel Luar Biasa di Lapangan Dirgantara Landasan Udara Adi Soemarmo. FOTO: Penlanud Adi Soemarmo.

jateng.jpnn.com, SOLO - Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Adi Soemarmo Kolonel Pnb Henri Ahmad Badawi menyatakan pentingnya perencanaan yang matang dalam setiap kegiatan pendidikan maupun latihan.

Hal itu disampaikan saat memimpin apel luar biasa yang diikuti seluruh personel militer, PNS, serta para siswa di Lapangan Dirgantara, Senin (8/9).

Dalam arahannya, Kolonel Henry menyampaikan sejumlah poin yang harus menjadi pedoman bagi seluruh perwira dan anggota dalam melaksanakan tugas kedinasan.

Pertama, dia menekankan bahwa Lanud Adi Soemarmo memiliki fungsi strategis sebagai pangkalan yang menyelenggarakan berbagai pendidikan, mulai dari pendidikan pembentukan, pendidikan pertama tamtama dan bintara hingga pendidikan perwira.

Selain itu, Lanud juga memiliki tugas mendukung operasi penerbangan, melaksanakan kegiatan protokoler serta memberikan bantuan kepada satuan TNI-Polri maupun pemerintah daerah.

“Cukup kompleks tugas kita di sini, sehingga dituntut kemampuan personel yang tanggap dengan dukungan sarana prasarana yang memadai,” ujar Kolonel Henri.

Menurutnya, kualitas personel menjadi kunci dalam membangun organisasi yang kuat. Setiap anggota dituntut memiliki potensi, keterampilan serta sikap yang baik.

Hal ini terutama penting bagi para siswa yang tengah menjalani pendidikan untuk bertransformasi dari sipil menjadi prajurit TNI Angkatan Udara.

Pesan khusus Danlanud Adi Soemarmo mengingatkan para prajurit jangan asal-asalan dan mendadak.
