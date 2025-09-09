Epson Meluncurkan Printer Baru yang Ringkas, Tangguh, dan Hemat Kertas

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Epson kembali menggebrak pasar printer dengan meluncurkan printer thermal point-of-sale (POS) terbaru, TM-T82IV, yang dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan bisnis ritel dan F&B dengan volume transaksi superpadat.

Produk anyar ini hadir dengan keunggulan utama, yaitu lebih cepat, lebih tangguh, dan lebih mudah diintegrasikan dengan berbagai sistem POS modern. Tak hanya itu, TM-T82IV juga dibalut desain ringkas nan praktis sehingga pas ditempatkan di area kasir maupun dapur restoran yang penuh aktivitas.

“Bisnis ritel dan F&B membutuhkan alur operasional yang efisien, terutama saat periode sibuk dengan waktu pelayanan cepat. Hal ini menuntut perangkat pendukung bisnis yang lebih andal agar dapat meningkatkan pengalaman dan kepuasan pelanggan,” ujar Head of Product Marketing Printer Epson Indonesia Syahrizal Aprianto, dalam keterangannya, Selasa (9/9).

Dengan dimensi hanya 14,6 x 19,9 x 14,6 cm dan bobot 1,7 kg, TM-T82IV tampil compact tapi tangguh. Desain bodinya dibuat lebih halus sehingga gampang dibersihkan. Fitur ini sangat krusial untuk dapur restoran atau area sibuk lain yang penuh risiko air dan debu.

Tak kalah penting, Epson juga menambahkan penutup kabel khusus agar tata letak kabel lebih rapi, aman, dan terhindar dari risiko terlepas. Bagi pelaku usaha, detail kecil seperti ini jelas membantu menjaga kelancaran operasional kasir.

Dibandingkan seri sebelumnya (TM-T82III), printer anyar ini mendapat upgrade signifikan. Kecepatan cetak tetap stabil di angka 250 mm/detik, tapi yang bikin makin perkasa adalah ketahanan auto cutter yang meningkat 33% – mampu bertahan hingga 2 juta potongan struk.

Untuk cetak struk yang lebih kompleks, TM-T82IV kini mendukung barcode Code128. Ditambah lagi, teknologi penghematan kertas bawaan memungkinkan efisiensi hingga 30%. Hemat biaya, ramah lingkungan.

Soal konektivitas, Epson memberi opsi lebih luas. Jika TM-T82III hanya mendukung dua antarmuka, TM-T82IV sudah mendukung tiga sekaligus, yakni serial, USB, dan ethernet. Ada juga opsi Wi-Fi dongle buat yang butuh sistem kasir nirkabel, plus buzzer eksternal OT-BZ20 untuk notifikasi real-time di kasir maupun dapur.