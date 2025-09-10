Pemkot Semarang Dekatkan Layanan Publik ke Siswa Melalui Program Lapor Semarang Goes to School

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang terus berupaya mendekatkan layanan komunikasi publik kepada generasi muda. Melalui program Lapor Semarang Goes to School Vol. I Tahun 2025, ratusan pengurus OSIS dari 64 SMP se-Kota Semarang dikenalkan dengan berbagai kanal aduan dan layanan darurat, Selasa (9/9).

Acara yang digelar di Aula SMP Negeri 5 Semarang ini memperkenalkan tiga kanal utama, yakni Lapor Semar Solusi AWP, Call Center Darurat 112, dan Layanan Informasi PPID.

“Gen Z memiliki peran strategis, salah satunya sebagai duta informasi di tengah masyarakat. Harapannya para siswa bisa menyebarkan informasi ini agar masyarakat tahu cara menyampaikan kritik, masukan, maupun permohonan penanganan darurat,” ujar Sub Koordinator Pengelolaan Aspirasi dan Informasi Wulan Asih Setyarini.

Antusiasme peserta terlihat tinggi. Banyak siswa yang berebut kesempatan bertanya dan menyampaikan pendapat. Misalnya, Azzahra dari SMPN 12 Semarang berharap fasilitas Bus BRT bisa lebih nyaman, AC dingin, armada bersih, dan bebas polusi.

Anastasia dari SMPN 20 Semarang mengaku bersyukur kini tidak bingung lagi menghafal banyak nomor darurat. “Sekarang cukup 112 saja, bisa langsung terhubung ke ambulance, pemadam, maupun polisi,” ujarnya.

Sementara Latif dari SMPN 34 Semarang menilai layanan 112 dan Lapor Semar sangat membantu. “Kami lebih mudah melaporkan kejadian seperti tawuran atau demo. Sangat terbantu sekali,” katanya.

Dalam kegiatan ini hadir tiga narasumber, yakni Bening Sasaningtawang (pengelola layanan pengaduan), Afny Khotiatina (Call Center 112), dan Andina Puspasari Widyaningrum (PPID).

Mereka memastikan layanan tersebut bisa dimanfaatkan tidak hanya warga ber-KTP Semarang, tetapi juga siapa saja yang sedang berada atau melintas di Kota Lumpia.