Pemkot Semarang Gelar Gerakan Pangan Murah, 13 Ton Beras SPHP Digelontorkan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mendukung penuh Gerakan Pangan Murah (GPM), program nasional yang digelar serentak di 7.285 kecamatan seluruh Indonesia untuk memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Di Semarang, kegiatan dipusatkan di Kampung Lasipin, Kelurahan Karangturi, Semarang Timur, Sabtu (30/8), dan dihadiri langsung Wali Kota Agustina.

Dia juga melakukan teleconference dengan Menteri Dalam Negeri RI serta lima kecamatan perwakilan, yakni Genuk, Semarang Barat, Ngaliyan, Banyumanik, dan Gajahmungkur.

“Ketahanan pangan harus dijaga detik demi detik. Harga memang dipengaruhi mekanisme pasar, tapi dengan gotong royong pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, pasokan bisa tetap stabil,” tegas Agustina.

Dalam GPM kali ini, Pemkot bersama BULOG, distributor pangan, dan pelaku usaha menyalurkan 13 ton beras SPHP dengan harga terjangkau. Masyarakat juga bisa membeli minyak goreng, gula, telur, cabai, hingga sayuran dengan harga di bawah pasaran.

Agustina mengakui Semarang sebagai kota metropolitan punya tantangan besar karena lahan pangan banyak beralih fungsi ke industri dan permukiman. “Karena itu, distribusi dan cadangan pangan harus diperkuat agar warga tidak kesulitan mendapatkan bahan pokok,” jelasnya.

Selain GPM, Pemkot Semarang juga menggulirkan program Gerakan Kempling Semar (Ketahanan Pangan Keliling Semarang) dan aplikasi Lumpang Semar untuk memperlancar distribusi pangan.

“Kami ingin masyarakat mudah mengakses pangan yang aman, sehat, dan terjangkau. Dengan gotong royong dan inovasi, Semarang siap menghadapi tantangan pangan di masa depan,” tegas Agustina. (jpnn)