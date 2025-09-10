BMKG: Sejumlah Wilayah Jateng Diguyur Hujan Intensitas Sedang hingga Lebat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca Jawa Tengah (Jateng) hari ini, Rabu (10/9).

Berdasarkan pantauan dari hasil pengamatan Citra Satelit Cuaca pukul 18.00 WIB, sejumlah daerah di Jateng berpotensi hujan ringan hingga lebat.

Prakirawan Stasiun Meteorologi BMKG Ahmad Yani Semarang Ferry Oktarisa mengatakan cuaca Jateng pada awal malam ini umumnya diguyur hujan ringan tak merata.

"Potensi hujan sedang lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang terutama di wilayah Pegunungan Tengal dataran tinggi, Jateng bagian timur dan sekitarnya," ujarnya.

Angin dari arah timur ke barat daya berkecepatan 03-15 km/jam, sementara suhu udara berkisar antara 14-29 derajat selsius dengan kelembapan udara 65-95 persen.

"Waspada potensi bencana hidrometeorologi besert dampaluya seperi voanjif, tanah longsor hingga angin kencang," ujarnya. (ink/jpnn)

Berikut prakiraan cuaca hari ini di Jawa Tengah:

• Hujan Ringan

Kebumen, Purworejo, Mungkid, Magelang, Klaten, Wonogiri, Slawi, Brebes dan Tegal.