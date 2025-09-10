BPBD Beberkan Pemicu Talud Setinggi 15 Meter di Semarang Longsor

JPNN.com

Rabu, 10 September 2025 – 21:30 WIB
Kondisi longsoran talud setinggi 15 meter menimpa empat rumah di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Humas BPBD Kota Semarang.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang menyatakan talud yang menimpa empat rumah di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari akan segera ditangani.

Kepala BPBD Kota Semarang Endro Pudyo Martanto menyatakan talud pabrik es tersebut sebelumnya sudah retak. Atas insiden longsor, pihak pabrik es akan menanggung kerugian warga.

“Pihak unit kristal siap bertanggung jawab memperbaiki rumah warga dan menyediakan tempat tinggal sementara sampai perbaikan selesai,” ujarnya kepada JPNN.com, Rabu (10/9).

Endro menyebut hasil asesmen menunjukkan keretakan talud yang sudah ada beberapa hari sebelumnya menjadi pemicu. Termasuk kondisi pondasi lama yang tidak lagi mampu menahan beban karena lamanya guyuran hujan.

“Talud longsor karena pondasi lama sudah rapuh. Korban sebenarnya sudah melaporkan kondisi ini ke pengembang dan memang ada upaya perbaikan,” kata Endro.

Sebelumnya, hujan deras memicu longsornya talud setinggi 15 meter di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (10/9) pagi.

Material longsor menutup aliran Sungai Kalijueh hingga menyebabkan banjir yang menggenangi empat rumah dan merusak satu rumah lainnya. Beruntung, tidak ada korban jiwa.

Salah satu warga terdampak, Hirman Muhtianto (53) menceritakan detik-detik talud sepanjang 150 meter itu ambruk sekitar pukul 10.15 WIB.

