JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Kemarau 2025, Cilacap Aman dari Kekeringan, Hujan Masih Sering Turun

Kemarau 2025, Cilacap Aman dari Kekeringan, Hujan Masih Sering Turun

Kamis, 11 September 2025 – 07:08 WIB
Kemarau 2025, Cilacap Aman dari Kekeringan, Hujan Masih Sering Turun - JPNN.com Jateng
Petugas BPBD Kabupaten Cilacap mendistribusikan bantuan air bersih untuk warga terdampak kekeringan. ANTARA/HO-BPBD Cilacap

jateng.jpnn.com, CILACAP - Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, musim kemarau 2025 tidak memicu bencana kekeringan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Cilacap Budi Setyawan menyebut fenomena ini sebagai kemarau basah karena hujan masih rutin mengguyur wilayah tersebut.

“Pada musim kemarau tahun ini tidak ada kekeringan di Cilacap karena sering terjadi hujan,” ujar Budi di Cilacap, Rabu (10/9).

Baca Juga:

Meski begitu, BPBD sempat menyalurkan bantuan air bersih satu kali ke Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, yakni sebanyak tiga tangki setara 15 ribu liter pada 4 Agustus.

Hingga kini, tidak ada lagi distribusi bantuan karena kebutuhan air masyarakat sudah tercukupi.

Budi menambahkan kecil kemungkinan ada wilayah yang dilanda kekeringan karena cuaca masih sering hujan.

Baca Juga:

Bahkan BMKG memprediksi Cilacap segera memasuki masa peralihan menuju musim hujan pada pertengahan hingga akhir Oktober 2025.

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Banyumas. Plt Kepala BPBD Banyumas, Budi Nugroho memastikan hingga kini belum ada laporan kekeringan.

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, musim kemarau 2025 tidak memicu bencana kekeringan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   kekeringan cilacap cuaca jawa tengah kemarau

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU