BMKG: Jateng Dibayangi Hujan Lebat Disertai Petir Hari Ini, Kamis 11 September 2025

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah di Jawa Tengah (Jateng) diprediksi diterjang hujan, Kamis (11/9).

Berdasarkan pantauan dari hasil pengamatan Citra Satelit Cuaca pukul 06.00 WIB, sejumlah daerah di Jateng berpotensi hujan ringan hingga lebat.

Prakiraan cuaca ini berlaku 12 jam sejak pukul 06.00 WIB hingga pukul 19.00 WIB.

Prakirawan Stasiun Meteorologi BMKG Ahmad Yani Semarang Noor Jannah Indriyani mengatakan cuaca Jateng pada pagi ini umumnya berawan, tetapi dibayangi potensi hujan.

"Pagi umumnya berawan, berpotensi hujan ringan-sedang di Pantura Barat, P antura Timur, sebagian Pegunungar Tengah dan sebagian Pesisir Selatan," ujarnya.

Sementara siang, sore hingga awal malam hujan ringan - sedang tersebar di sebagian besar wilayah di Jateng.

Hujan sedang- lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berpotensi terjadi di daerah Pegunungan Tengal, Pantura Tengah, Jateng Timur, sebagian Solo Raya dan sekitarnya.

Angin dari arah timur ke selatan berkecepatan 05-30 km/jam, sementara suhu udara berkisar antara 18-33 derajat selsius dengan kelembapan udara 50-95 persen.