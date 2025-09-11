Ekskavator Dikerahkan Bersihkan Longsoran Talud di Karanganyar Gunung Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Satu unit ekskavator dikerahkan untuk membersihkan material longsor talud di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (11/9).

Pantauan JPNN.com di lokasi, aparat kepolisian dan sejumlah prajurit TNI bersama warga sekitar bahu-membahu membersihkan material secara manual.

Camat Candisari Cipta Nugraha mengatakan empat rumah dengan total 14 kepala keluarga (KK) terdampak musibah tersebut telah dievakuasi ke rumah Indekos Atlanta yang berada tidak jauh dari lokasi.

“Upaya pembersihan dilakukan bersama tiga pilar Puspika, dibantu Yonif Arhanud dan warga sekitar. Selain manual, juga menggunakan alat berat,” ujar Cipta ditemui di lokasi kejadian.

Menurutnya, dukungan penanganan juga datang dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang.

Dia menjelaskan pemerintah memastikan langkah cepat untuk memulihkan kondisi warga.

Menurutnya, pihak pabrik es yang membangun talud bersikap kooperatif. Perusahaan menanggung akomodasi warga yang dievakuasi serta kerugian material akibat longsor.

“Talud itu sebenarnya baru dikerjakan. Kemarin ada keretakan dan sedang diperbaiki, tetapi tiba-tiba longsor. Untung kejadiannya siang, jadi bisa terpantau,” tuturnya.