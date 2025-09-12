Mengganggu Drainase, Lapak PKL di Semarang Ditertibkan, Wali Kota: Mohon Maaf

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang berencana menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di atas saluran air atau drainase.

Kebijakan ini diambil lantaran keberadaan PKL dinilai kerap menghambat aliran air dan menjadi salah satu penyebab banjir berulang di beberapa titik kota.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyebut masalah banjir dan longsor di Ibu Kota Jawa Tengah (Jateng) cenderung muncul di lokasi yang sama setiap musim hujan.

"Longsor berulang, banjir berulang di titik yang sama tiap tahunnya. Makanya kami antisipasi," kata Agustina seusai rapat di Kantor Gubernur Jateng, Kamis (11/9).

Karena itu, langkah antisipasi harus dilakukan agar tidak terus-menerus merugikan warga.

"Dalam waktu dekat saya akan membuat masyarakat lebih mengerti, mungkin kami akan membubarkan sebentar PKL yang ada di atas saluran. Saya mohon maaf untuk itu, tetapi ini harus (ditertibkan, red) untuk membuka jalur air," ujarnya.

Dia mencontohkan kondisi drainase di Jalan Kolonel Sugiono aliran airnya terhambat. Terlebih, di atasnya berdiri lapak PKL yang membuat pembersihan sulit dilakukan.

Agustina menyebut penertiban dilakukan secara humanis dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.