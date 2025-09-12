JPNN.com

Hujan Deras Picu Longsor dan Banjir di Banyumas, Akses Jalan Putus hingga Jembatan Roboh

Jumat, 12 September 2025 – 08:26 WIB
Hujan Deras Picu Longsor dan Banjir di Banyumas, Akses Jalan Putus hingga Jembatan Roboh
Petugas gabungan menyingkirkan pohon yang terbawa material longsoran hingga menutup ruas jalan Rawalo-Patikraja, Desa Tambaknegara, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (11/9/2025) dini hari. ANTARA/HO-BPBD Banyumas

jateng.jpnn.com, BANYUMAS - Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Banyumas sejak Rabu (10/9) malam hingga Kamis pagi memicu serangkaian bencana alam berupa tanah longsor, banjir, dan pohon tumbang di sejumlah kecamatan.

Plt Kepala Pelaksana BPBD Banyumas Budi Nugroho mengatakan pantauan dari aplikasi Ronwasna (Ronda Waspada Bencana) menunjukkan banyak titik terdampak akibat cuaca ekstrem.

“Beberapa wilayah melaporkan kejadian longsor, banjir, hingga pohon tumbang. Kami sudah melakukan kaji cepat dan penanganan darurat bersama petugas gabungan,” kata Budi di Purwokerto, Kamis (11/9).

Di Kecamatan Gumelar, longsor terjadi di Desa Paningkaban yang menutup akses jalan Ajibarang-Lumbir serta di Desa Kedungurang. Di Kecamatan Rawalo, longsor menutup akses Rawalo–Patikraja, bahkan jembatan Kali Sungkalan roboh setelah dihantam material tanah di Desa Sidamulih.

Longsor Tambaknegara yang terjadi sekitar pukul 04.00 WIB juga sempat menimpa satu unit mobil sedan yang melintas, beruntung tidak ada korban jiwa.

“Petugas bersama warga langsung evakuasi mobil dan menyingkirkan pohon dengan gergaji mesin. Jalan sudah kembali bisa dilalui, meski material tanah masih menumpuk,” jelas Budi yang juga menjabat Kepala Dinkominfo Banyumas.

Tak berhenti di situ, banjir juga merendam Desa Sawangan, Kecamatan Kebasen, akibat jebolnya tanggul Sungai Perwaton. Tanah longsor lainnya dilaporkan menutup akses jalan di Desa Kalisalak (Kebasen), Desa Karangmangu (Purwojati), Desa Gununglurah dan Cipete (Cilongok), serta Desa Banjaranyar (Pekuncen).

Di Kecamatan Ajibarang, luapan Sungai Tajum di Desa Kracak menggenangi jalan. Sementara pohon tumbang dilaporkan di Desa Plana (Somagede), Desa Kedungwringin (Patikraja), serta Kelurahan Tanjung (Purwokerto Selatan).

