Gubernur Ahmad Luthfi Aktifkan Lagi Konsep Jogo Tonggo Warisan Ganjar Pranowo

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menerapkan kembali konsep Jogo Tonggo untuk memperkuat sistem keamanan lingkungan (siskamling) di tengah masyarakat.

Program ini sebelumnya digagas oleh Ganjar Pranowo saat menjabat gubernur Jateng sebagai upaya memutus penyebaran Covid-19.

Menurut Luthfi, Jogo Tonggo terbukti efektif menjaga solidaritas warga selama pandemi.

Gerakan yang bermakna Jaga Tetangga ini mengajarkan pentingnya saling menjaga, bahu membahu dan bergotong royong dalam menghadapi situasi sulit.

"Jadi Pos Kamling kami hidupkan kembali. Dulu di Jawa Tengah ada namanya Jogo Tonggo dan Jogo Wargo saat Covid-19," kata Luthfi seusai meninjau sejumlah Pos Ronda di Kota Semarang, Kamis (11/9) malam.

Kini, di bawah kepemimpinannya, Jogo Tonggo dikembangkan sebagai gerakan penguatan siskamling di tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

“Sekarang kami tindak lanjuti untuk penguatan basis deteksi dini pengamanan wilayah di tingkat RT dan RW,” ujar mantan Kapolda Jateng itu.

Luthfi meyakini, jika semua RT, RW, kepala desa dan lurah konsisten menghidupkan Pos Kamling, maka tiap kabupaten/kota dapat mandiri dalam menjaga keamanan lingkungannya.