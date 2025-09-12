Ganjar Apresiasi Luthfi, Jogo Tonggo jadi Jurus Baru Perkuat Siskamling

JPNN.com

Jumat, 12 September 2025 – 16:40 WIB
Politikus PDI Perjuangan yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ganjar Pranowo mendukung langkah Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi yang kembali menghidupkan konsep Jogo Tonggo sebagai upaya memperkuat sistem keamanan lingkungan (siskamling).

Mantan Gubernur Jateng itu menyebut Luthfi sebagai penerusnya memiliki pengalaman yang cukup dalam menggerakkan masyarakat sejak menjabat Kapolda Jateng dan terlibat aktif dalam pengendalian Covid-19.

“Beliau (Ahmad Luthfi, red) waktu itu cukup aktif dalam penanganan Covid-19. Jadi sangat paham soal kondisi sosiologis warga untuk saling menjaga. Itu potensi kekuatan dengan semangat gotong royong,” ujar Ganjar kepada JPNN.com, Jumat (12/9).

Ganjar menilai modal kebersamaan yang pernah terbangun saat pandemi Covid-19 bisa kembali dikuatkan dalam konteks menjaga keamanan lingkungan.

Dia juga mengingat pengalaman Luthfi yang kala itu bekerja sama erat dengan dirinya, Wakil Gubernur yang saat ini masih Taj Yasin Maimoen, jajaran dinas hingga Forkompimda.

“Potensi kekuatan warga bisa digerakkan untuk saling menjaga dalam kondisi apa pun,” kata politikus PDI Perjuangan itu.

Di sisi lain, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyatakan konsep Jogo Tonggo yang pernah terbukti efektif saat pandemi Covid-19 kini diimplementasikan kembali untuk menghidupkan ronda malam dan memperkuat siskamling di tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

“Jadi Pos Kamling kami hidupkan kembali. Dulu di Jawa Tengah ada namanya Jogo Tonggo dan Jogo Wargo saat Covid-19,” kata Luthfi seusai meninjau sejumlah Pos Ronda di Kota Semarang, Kamis (11/9) malam.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menerapkan konsep Jogo Tonggo untuk meningkatkan siskamling, didukung pendahulunya Ganjar Pranowo.
