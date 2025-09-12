JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Semarang Punya Cerita: Jejak Visual Penanda Zaman & Refleksi Sosial

Semarang Punya Cerita: Jejak Visual Penanda Zaman & Refleksi Sosial

Jumat, 12 September 2025 – 20:33 WIB
Semarang Punya Cerita: Jejak Visual Penanda Zaman & Refleksi Sosial - JPNN.com Jateng
Diskusi Jejak Visual Penanda Zaman dipandu Ketua AJI Semarang Aris Mulyawan dengan menghadirkan fotografer senior Beawiharta sebagai narasumber utama pada Semarang Punya Cerita #Kelas 1 di Rumah Pohan, Kota Semarang. FOTO: PFI Semarang.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pewarta Foto Indonesia (PFI) Semarang menggelar Semarang Punya Cerita #Kelas 1 dengan tema Jejak Visual Penanda Zaman di Rumah Pohan, Kota Semarang, Jumat (12/9).

Diskusi ini dipandu Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang Aris Mulyawan dengan menghadirkan fotografer senior Beawiharta sebagai narasumber utama.

Kegiatan yang terselenggara berkat dukungan Rumah Pohan, AJI Semarang, Pertamina Patra Niaga, PT Perkebunan Nusantara I, Telkomsel dan Draft Beer tersebut mengajak peserta menelaah foto jurnalistik tidak hanya menjadi dokumentasi, melainkan juga penanda zaman yang merekam dinamika sosial, budaya dan sejarah kota.

Baca Juga:

Menurut Beawiharta, visual kini menjadi bahasa yang lebih dominan dibandingkan tulisan di tengah arus informasi digital yang serba cepat.

“Visual hari ini sudah menjadi bahasa yang lebih kuat dibanding tulisan. Kalau dulu orang butuh narasi panjang, sekarang yang dibutuhkan justru poin-poin singkat berisi kapan, di mana, siapa dan apa yang terjadi. Itu saja sudah cukup, selebihnya gambar yang berbicara,” kata Beawiharta.

Fotografer yang pernah berkarya di Reuters itu mencontohkan karya foto atau video dalam peristiwa kerusuhan dapat menyampaikan makna yang kuat meski hanya disertai keterangan sederhana.

Baca Juga:

“Caption itu fungsinya pembatas. Sekadar memberi tahu lokasi, subjek, waktu dan peristiwa. Sisanya disampaikan langsung lewat visual,” ujarnya.

Beawiharta menekankan pentingnya kesadaran risiko di lapangan bagi jurnalis foto. Dia menilai tidak semua peristiwa harus diliput, terutama yang berpotensi membahayakan keselamatan.

Jejak visual penanda zaman dan refleksi sosial menjadi topik perbincangan Semarang Punya Cerita.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   semarang pfi semarang pewarta foto indonesia fotografer foto jurnalistik

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU