Semarang Punya Cerita: Jejak Visual Penanda Zaman & Refleksi Sosial

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pewarta Foto Indonesia (PFI) Semarang menggelar Semarang Punya Cerita #Kelas 1 dengan tema Jejak Visual Penanda Zaman di Rumah Pohan, Kota Semarang, Jumat (12/9).

Diskusi ini dipandu Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang Aris Mulyawan dengan menghadirkan fotografer senior Beawiharta sebagai narasumber utama.

Kegiatan yang terselenggara berkat dukungan Rumah Pohan, AJI Semarang, Pertamina Patra Niaga, PT Perkebunan Nusantara I, Telkomsel dan Draft Beer tersebut mengajak peserta menelaah foto jurnalistik tidak hanya menjadi dokumentasi, melainkan juga penanda zaman yang merekam dinamika sosial, budaya dan sejarah kota.

Menurut Beawiharta, visual kini menjadi bahasa yang lebih dominan dibandingkan tulisan di tengah arus informasi digital yang serba cepat.

“Visual hari ini sudah menjadi bahasa yang lebih kuat dibanding tulisan. Kalau dulu orang butuh narasi panjang, sekarang yang dibutuhkan justru poin-poin singkat berisi kapan, di mana, siapa dan apa yang terjadi. Itu saja sudah cukup, selebihnya gambar yang berbicara,” kata Beawiharta.

Fotografer yang pernah berkarya di Reuters itu mencontohkan karya foto atau video dalam peristiwa kerusuhan dapat menyampaikan makna yang kuat meski hanya disertai keterangan sederhana.

“Caption itu fungsinya pembatas. Sekadar memberi tahu lokasi, subjek, waktu dan peristiwa. Sisanya disampaikan langsung lewat visual,” ujarnya.

Beawiharta menekankan pentingnya kesadaran risiko di lapangan bagi jurnalis foto. Dia menilai tidak semua peristiwa harus diliput, terutama yang berpotensi membahayakan keselamatan.