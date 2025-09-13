SCU Cetak 657 Wisudawan, Banyak yang Sudah Berkarier Sebelum Lulus

JPNN.com

Sabtu, 13 September 2025 – 11:36 WIB
Soegijapranata Catholic University (SCU) kembali melahirkan ratusan sarjana baru. Foto: Humas SCu

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Soegijapranata Catholic University (SCU) kembali melahirkan ratusan sarjana baru.

Sebanyak 657 wisudawan resmi dilepas dalam upacara Wisuda Periode III Tahun 2025 yang digelar selama dua hari, Jumat-Sabtu (12-13/9).

Mengusung tema Sukacita dan Setia dalam Profesi, momentum ini bukan sekadar seremoni, tetapi juga wujud perayaan nilai-nilai akademik yang ditanamkan kampus.

Rektor SCU Ir Robertus Setiawan Aji Nugroho menegaskan lulusan SCU dibekali kemampuan utuh, yakni penguasaan hard skill dan soft skill.

“Harapannya mereka jadi pribadi kreatif, visioner, peduli, dan tangguh. Itulah yang membedakan lulusan SCU dengan kampus lain,” ujarnya.

SCU memiliki metode khas, Soegijapranata Learning Model (SLM), yang menekankan keterlibatan dosen secara intensif, kombinasi teori-praktik, serta relevansi dengan kebutuhan industri.

Dengan pendekatan ini, banyak mahasiswa justru sudah merintis karier sebelum toga disematkan.

Contohnya, Kelly Yumico Pie, wisudawan Desain Komunikasi Visual dengan IPK 3,92, kini bekerja sebagai illustrator di perusahaan retail kreatif di Malaysia.

