Puluhan Warga Semarang Keracunan Seusai Makan di Hajatan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Puluhan warga Bangetayu Wetan, Kota Semarang, Jawa Tengah, diduga mengalami keracunan massal seusai menyantap hidangan dari sebuah hajatan yang digelar salah satu keluarga setempat.

Kapolsek Genuk Kompol Rusmanto mengatakan hajatan tersebut digelar pada Jumat (12/9) malam untuk memperingati kematian salah satu anggota keluarga. Hidangan yang disajikan dimasak sendiri oleh pihak keluarga.

“Makanan yang diberikan dalam bentuk nasi kotak berisi nasi, acar, sambal goreng hati ayam, dan masakan daging sapi,” ujar Rusmanto di Semarang, Sabtu (14/9).

Tak lama setelah pulang dan menyantap hidangan, sejumlah warga mulai merasakan gejala sakit perut, mual, hingga muntah.

“Pada tengah malam ada 21 orang yang harus dilarikan ke RS Wongsonegoro akibat muntah dan diare,” bebernya.

Polisi yang mendapat laporan langsung turun tangan. Sampel makanan telah diamankan untuk diperiksa di Laboratorium Kesehatan Kota Semarang.

Selain itu, pihak kepolisian juga sudah meminta keterangan keluarga penyelenggara hajatan yang ternyata ikut menjadi korban.

“Belum bisa dimintai keterangan detail karena keluarganya juga mengalami keracunan,” imbuh Rusmanto.