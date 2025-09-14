Teater Terjal Angkat Kisah Mbok Srah, Perempuan Desa Penantang Kolonial

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kelompok Teater Terjal sukses mementaskan karya terbaru berjudul Srah, sebuah naskah karya Gati Andoko yang disutradarai oleh Muhammad Luthfi.

Pementasan ini digelar di tiga kota, yakni Yogyakarta, Tuban dan Tegal dengan dukungan komunitas seni setempat.

Luthfi menjelaskan Srah mengangkat sejarah lisan dari Jenu, Kabupaten Tuban.

Kisahnya berpusat pada keberanian Mbok Srah, seorang perempuan desa yang memilih membakar rumahnya sendiri untuk menghalangi tentara kolonial agar tidak mengejar warga lain.

"Keberanian Mbok Srah menjadi simbol perlawanan rakyat kecil, terutama perempuan, yang sering luput dari catatan sejarah resmi," ujar pria yang karib disapa Luthfi Petal itu kepada JPNN.com, Minggu (14/9).

Pertunjukan perdana berlangsung di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 24 Agustus 2025. Penampilan tersebut disambut hangat oleh akademisi, seniman dan mahasiswa.

Selanjutnya, Teater Terjal bekerja sama dengan Teater Institut dan Sanggar Seni Pribumi untuk mementaskan Srah di Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, pada 30 Agustus 2025.

Rangkaian pementasan kemudian ditutup di Teater Arena Taman Budaya Tegal pada 6 September 2025 melalui kolaborasi dengan Teater Qi. Saat itu penonton menunjukkan antusiasme luar biasa.