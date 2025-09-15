Misteri Kematian Mahasiswa Unnes Iko Juliant, LPSK Turun Tangan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turun tangan menyelidiki kasus kematian mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) Iko Juliant Junior yang diduga meninggal dalam kondisi tak wajar seusai mengikuti demonstrasi di Semarang pada 30 Agustus 2025.

Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin mengungkapkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari RS dr Kariadi Semarang, Dekanat Unnes, hingga keluarga korban.

Dari penelusuran di rumah sakit, LPSK juga mendapat rekaman CCTV yang merekam saat almarhum tiba setelah mendapatkan pertolongan.

“LPSK mendorong agar ada proses hukum yang memberikan keadilan bagi korban,” ujar Wawan di Semarang, Minggu (14/9).

Pihak RS Kariadi sendiri melakukan visum terhadap korban yang awalnya disebut mengalami kecelakaan lalu lintas. Namun, Pusat Bantuan Hukum Ikatan Alumni FH Unnes menilai ada kejanggalan.

Mereka menemukan luka lebam di wajah korban serta kesaksian bahwa Iko sempat mengigau dipukuli petugas ketika dirawat di rumah sakit.

Sayangnya, nyawa Iko tidak tertolong. Dia meninggal dunia setelah menjalani operasi di RS Kariadi.

LPSK memastikan siap memberikan perlindungan kepada saksi maupun keluarga korban untuk mengungkap misteri di balik kematian mahasiswa tersebut. (antara/jpnn)