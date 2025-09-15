RSI Sultan Agung Tegaskan Berpihak kepada Dokter Korban Dugaan Penganiayaan Dosen Unissula

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung menyatakan sikapnya berpihak kepada dokter Astrandaya Ajie, terduga korban penganiayaan oleh dosen Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Muhammad Dias Saktiawan.

Saat ini, pihak dokter Astra melalui kuasa hukumnya telah melaporkan dugaan penganiayaan tersebut ke Polda Jawa Tengah (Jateng).

"Kami harus melindungi (dokter, red)," kata Direktur RSI Sultan Agung Agus Ujianto dalam konferensi pers di Aula RSI Sultan Agung Semarang, Senin (15/9).

Agus Ujianto menyampaikan proses hukum yang dilayangkan oleh dokter Astra akan terus bergulir. Namun, perkembangannya tergantung antara dokter Astra dan Muhammad Dias Saktiawan.

"Kalau lanjutannya ini kan tergantung mereka dan ini sudah proses hukum. Prosesnya dilaporkan di Polda Jateng," kata Agus.

Mengetahui dokter Astra serius dengan membuat laporan polisi, pihaknya juga menyiapkan tim advokasi.

Pihaknya menyatakan tidak ada hubungannya dengan kampus Unissula yang merupakan satu atap di bawah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).

"Ini kan urusannya beda, antara pasien dan keluarga jangan dulu dibawa-bawa ke situ," ujarnya.