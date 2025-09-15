Diduga Dianiaya Dosen Unissula, Dokter di Semarang Trauma, Mengajukan Cuti Sebulan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dokter Astrandaya Ajie mengajukan cuti selama satu bulan setelah diduga menjadi korban penganiayaan oleh dosen Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Muhammad Dias Saktiawan di Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung.

"Dokter Astra cuti, saat ini pengajuan cuti satu bulan," kata Direktur RSI Sultan Agung Agus Ujianto dalam konferensi pers di Aula RSI Sultan Agung Semarang, Senin (15/9).

Agus Ujianto memastikan RSI Sultan Agung berpihak kepada dokter Astra. Pihak rumah sakit juga telah menyiapkan tim advokasi serta pendampingan selama proses hukum berlangsung.

Baca Juga: Ternyata Ini Penyebab Kekalahan PSIS Semarang dari Persiku Kudus

"Kami harus melindungi dokter Astra. Yang penting saya sebagai direktur sudah membawa tim advokasi kemudian juga tim pengawal bagi mereka," ujarnya.

Menurut Agus, aduan dugaan penganiayaan sudah disampaikan ke Polda Jawa Tengah. Proses hukum selanjutnya akan mengikuti mekanisme penyidikan kepolisian.

"Kalau lanjutannya ini kan tergantung mereka dan ini sudah proses hukum. Prosesnya di Polda Jateng," kata Agus.

Baca Juga: RSI Sultan Agung Tegaskan Berpihak kepada Dokter Korban Dugaan Penganiayaan Dosen Unissula

Agus menyebut persoalan ini tidak berkaitan dengan Unissula, meski rumah sakit dan kampus berada di bawah naungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).

"Ini, kan, urusannya beda. Antara pasien dan keluarga jangan dulu dibawa-bawa ke situ," ujarnya.