Heboh! Mayat Pria Ditemukan Mengapung di Sungai BKT Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Penemuan mayat pria di tepi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) Semarang, Jawa Tengah menggegerkan warga pada Senin (15/9) sore.

Sekelompok pemuda yang tengah menjaring ikan awalnya mengira benda yang hanyut itu hanyalah boneka manekin.

Royche Hanif Parmana Putra, salah satu saksi, mengisahkan bahwa dari kejauhan dia melihat sesuatu menyerupai sampah hanyut.

Namun ketika mendekat, terlihat jelas rambut dan pakaian menempel pada tubuh.

“Baru saya teriak-teriak, ‘ada mayat, ada mayat!’ Warga langsung berdatangan,” ujarnya.

Jasad dalam posisi tengkurap itu kemudian ditahan dengan kayu agar tidak terseret arus deras. Warga lain mengarahkan tubuh korban ke bawah jembatan rel kereta api sambil menunggu polisi.

Saksi lain, Dodok, juga mengaku sempat terkecoh. Dari jauh dia menyangka benda itu hanya manekin.

“Pas dekat ternyata ada baju, celana dan di punggungnya tampak merah-merah,” katanya.