JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Heboh! Mayat Pria Ditemukan Mengapung di Sungai BKT Semarang

Heboh! Mayat Pria Ditemukan Mengapung di Sungai BKT Semarang

Selasa, 16 September 2025 – 19:47 WIB
Heboh! Mayat Pria Ditemukan Mengapung di Sungai BKT Semarang - JPNN.com Jateng
Ilustrasi penemuan jasad laki-laki. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Penemuan mayat pria di tepi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) Semarang, Jawa Tengah menggegerkan warga pada Senin (15/9) sore.

Sekelompok pemuda yang tengah menjaring ikan awalnya mengira benda yang hanyut itu hanyalah boneka manekin.

Royche Hanif Parmana Putra, salah satu saksi, mengisahkan bahwa dari kejauhan dia melihat sesuatu menyerupai sampah hanyut.

Baca Juga:

Namun ketika mendekat, terlihat jelas rambut dan pakaian menempel pada tubuh.

“Baru saya teriak-teriak, ‘ada mayat, ada mayat!’ Warga langsung berdatangan,” ujarnya.

Jasad dalam posisi tengkurap itu kemudian ditahan dengan kayu agar tidak terseret arus deras. Warga lain mengarahkan tubuh korban ke bawah jembatan rel kereta api sambil menunggu polisi.

Baca Juga:

Saksi lain, Dodok, juga mengaku sempat terkecoh. Dari jauh dia menyangka benda itu hanya manekin.

“Pas dekat ternyata ada baju, celana dan di punggungnya tampak merah-merah,” katanya.

Warga Kota Semarang dihebohkan dengan penemuan jasad pria mengapung di Sungai Banjir Kanal Timur.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   jateng Jasad semarang jenazah mayat banjir kanal timur

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU